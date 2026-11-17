Песков прокомментировал предложение Каллас выкрасть данные о бойцах СВО

Предложение главы евродипломатии Каи Каллас выкрасть данные об участниках СВО говорит об уровне ее квалификации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я думаю, это очередное неловкое заявление госпожи Каллас, неудачное, которое лишний раз, наверное, показывает уровень ее квалификации", - сказал Песков телеканалу "Звезда".

Ранее Каллас заявила, что ЕС может получить данные о российских военнослужащих, участвующих в СВО, для запрета их въезда в блок. По ее словам, из-за цифровизации и бюрократии в России сбор такой информации через разведслужбы представляется вполне и даже легко выполнимым.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление Каллас, заявил, что по российским законам главе евродипломатии грозит 20-летний срок за кражу персональных данных бойцов СВО. Он отметил, что в таком случае у Каллас будет много времени на самообучение, чтобы восполнить пробелы в истории, которую она в школе учила плохо.