В Югре судебные приставы списали участникам СВО и их семьям кредиты на более 780 миллионов рублей

С начала года судебные приставы Ханты-Мансийского автономного округа списали кредитную задолженность участников специальной военной операции и членов их семей на сумму свыше 780 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте региональной безопасности Югры.

Благодаря новым поправкам в законодательство приставы прекратили 8 030 исполнительных производств по кредитам на общую сумму 663 млн рублей в пользу 2 504 участников СВО. Ещё 1190 производств на 118 млн рублей закрыли в отношении членов семей военнослужащих, в том числе 328 жён.

Кроме того, по более чем 5,7 тыс. участников СВО приостановлено 28,8 тыс. исполнительных производств. Льгота при этом не распространяется на требования по алиментам, коррупционные штрафы и возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

Согласно изменениям в законодательстве, если гражданин заключил контракт о прохождении военной службы для выполнения задач СВО с 1 мая 2026 года, исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, включая ипотечные, прекращаются в отношении него или его жены. Мера действует при условии, что контракт заключён на срок более года, а сумма кредитных обязательств не превышает 10 млн рублей.

Ранее правительство Югры продлило срок предоставления единовременной выплаты в 4,1 млн рублей участникам СВО до 30 ноября 2026 года. В регионе действует одна из самых крупных в стране выплат.