Один из создателей Hydra получил 10 лет колонии

Кировский районный суд Перми приговорил одного из основателей площадки Hydra к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 4,8 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Пермского края.

В Telegram‑канале ведомства уточнили, что суд назначил мужчине 10 лет в колонии строгого режима и штраф 4,8 млн рублей.

Осужденный - житель Москвы. Он входил в число руководителей преступной сети, которая запустила и контролировала онлайн‑платформу для торговли наркотиками и психотропными веществами.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина участвовал в работе криминальной схемы. Через площадку активно продавали запрещенные вещества, а легализованные доходы преступников превысили 1 млрд рублей. По требованию прокуратуры у осужденного изъяли недвижимость и деньги - они перешли в доход государства.

Ранее житель Новосибирска Борис Соболев, который подрабатывал частными грузоперевозками, приехал на Средний Урал, чтобы делать "закладки" с наркотиками: он планировал оборудовать тайники в Свердловской области. При задержании у мужчины изъяли более 19 килограммов запрещенных веществ.