ГД приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении ряда административных штрафов, в том числе за распространение экстремистских материалов и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Как подчеркивал председатель ГД Вячеслав Володин, проект направлен на защиту здоровья и повышение общественной безопасности граждан.

Изменения коснутся 29 статей Кодекса РФ об административных правонарушениях. Документом предлагается усилить административную ответственность за совершение ряда правонарушений, среди которых: продажа алкогольной продукции несовершеннолетним; потребление алкоголя либо наркотических средств в общественных местах; курение в запрещенных местах; производство и массовое распространение экстремистских материалов; мелкое хулиганство; публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.

Согласно законопроекту, за дискредитацию Вооруженных сил РФ гражданам будет грозить штраф от 35 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей), должностным лицам - от 200 тыс. до 370 тыс. рублей (сейчас от 100 тыс. до 200 тыс. рублей), юрлицам - от 600 тыс. до 1 млн рублей (сейчас от 300 тыс. до 500 тыс. рублей).

Массовое производство, распространение и хранение экстремистских материалов может повлечь за собой штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (сейчас от 1 тыс. до 3 тыс. рублей), для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 5 тыс. рублей), для юрлиц - от 800 тыс. до 2 млн рублей (сейчас от 100 тыс. до 1 млн рублей).