Российский рынок кредитов под залог недвижимости демонстрирует рост

Объём рынка кредитования под залог недвижимости в России по итогам 2026 года может достичь 270 млрд рублей — на 11% больше прошлогоднего показателя, прогнозируют участники рынка. Банки расширяют линейку таких продуктов: например, ВТБ предлагает клиентам новую форму кредита наличными под залог недвижимости.

Эксперты отмечают, что такие кредиты могут значительно расширить потребительский выбор в части выбора объектов недвижимости при такой сделке, другого имущества или крупных приобретений.

Рынок кредитования под залог недвижимости ежегодно растёт в среднем на треть, отметил руководитель департамента розничного кредитного бизнеса банка Сергей Тариченко. По его словам, интерес к сегменту во многом обусловлен возможностью получить крупную сумму на длительный срок при более низкой ставке по сравнению с необеспеченным кредитованием.

Прогноз основан на данных Банка России и Frank RG, без учёта POS-кредитования.

