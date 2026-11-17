Бюджет Перми в 2027 году будет дефицитным

Депутаты Пермской городской думы одобрили в первом чтении проект бюджета краевого центра на 2027–2029 годы, передаёт корреспондент Накануне.RU

Доходы города в 2027 году запланированы на уровне 68,4 млрд рублей, в 2028-м — 65,6 млрд, в 2029-м — 65 млрд. Расходы в 2027 году составят 70 млрд, в 2028-м — 65,6 млрд, в 2029-м — 65 млрд рублей. Таким образом, в первый год бюджет будет дефицитным.

Социальная направленность расходов сохраняется.

С 1 января 2027 года меры социальной поддержки проиндексируют на 4,5%.

Бюджет развития в 2027 году достигнет 18 млрд рублей — это 26% от общего объёма расходов. Средства пойдут на бюджетные инвестиции, благоустройство, приведение в нормативное состояние и оснащение оборудованием муниципальных учреждений. Объём инвестиций запланирован на уровне 7 млрд рублей. В частности, деньги направят на завершение строительства трёх школ — в Индустриальном, Ленинском и Орджоникидзевском районах.

В 2027 году на образование предусмотрено 30 млрд рублей, на дорожное хозяйство и транспорт — 18 млрд, на ЖКХ и благоустройство — почти 10 млрд. На строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства и благоустройства в трёхлетке заложено 2,5 млрд рублей. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в трёхлетнем периоде направят более 6,8 млрд рублей, на реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры — порядка 2 млрд, на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов — 277 млн рублей ежегодно.