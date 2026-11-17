"Поджидала в туалете и забрала деньги". В Екатеринбурге "курьер" криптомошенников отправилась в колонию

Екатеринбурженка, работавшая "курьером" у криптомошенников, предстала перед судом за хищение у местной жительницы 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что аферисты действовали через фальшивые брокерские платформы "Sodefoy" и "Vertex Core", а своих жертв находили в соцсетях и мессенджерах. "Операторы" под видом финансовых экспертов связывались с доверчивыми гражданами, обещали им быструю прибыль на валютном рынке, а после просили перевести определенные суммы на подконтрольные им криптокошельки.

Очередной жертвой мошенников стала екатеринбурженка, которая сначала перевела 25 тыс. рублей, затем - 245 тыс., а после сняла "для выгодного вложения" еще 3,5 млн рублей и передала курьеру.

Осужденная присоединилась к злоумышленникам за несколько дней до инцидента ради легкого заработка. Согласно указаниям, она подождала потерпевшую в туалетной комнате ТЦ "БУМ" на Вайнера, назвала кодовое слово "Боинг" и забрала наличку. Однако далеко уйти ей не удалось. Уже через два часа девушку задержали сотрудники полиции.

Общая сумма ущерба составила 3,7 млн рублей. В суде подсудимая вину признала частично, не согласившись с тем, что действовала в составе группы.

На основании совокупности представленных доказательств, суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 2 лет 2 месяцев колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.