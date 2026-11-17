Обвиняемую в подрыве автомобиля Заворотного арестовали на два месяца

Суд в Москве арестовал обвиняемую по делу о покушении на бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного.

Как передает SHOT, 21-летнюю Елизавету Кириченко арестовали до 13 января 2027 года. Следователи опасаются, что она может угрожать Заворотному.

Как сообщили в СК, на допросе девушка рассказала, что в июле этого года ей позвонил неизвестный. Он заявил, что на нее якобы оформлено множество иностранных счетов, через которые переводят крупные суммы на финансирование ВСУ.

Действуя по указаниям кураторов, обвиняемая откопала пакет, в котором находилось взрывное устройство. Ей сообщили, что это GPS-трекер. Привезя его в Москву, фигурантка прикрепила взрывное устройство к днищу автомобиля Сергея Заворотного. Впоследствии оно было дистанционно приведено в действие.