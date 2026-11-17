Прокуратура направила в суд дело о двойном убийстве в Тюмени

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 45-летнего жителя Тюмени. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину обвиняют по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия).

По версии следствия, 20 августа 2026 года обвиняемый распивал спиртное в своём доме в Тюмени вместе с сожительницей и её подругой. Во время застолья на почве незначительного конфликта женщины стали оскорблять мужчину. Он вышел во двор, достал из собачьей будки обрез охотничьего ружья, который ранее нашёл и хранил там, и выстрелил в обеих женщин — каждой в голову и тело. Потерпевшие скончались на месте.

О случившемся мужчина сам сообщил в правоохранительные органы. Его задержали и заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.