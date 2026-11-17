Уральский полпред сообщил, как бороться с незаконными финансовыми операциями

Уральский полпред Артём Жога провёл заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Собравшиеся обсудили борьбу с отмыванием преступно добытых доходов и сопутствующими преступлениями, противодействие дропперству, а также пресечение роста нелегального кредитования.

Полпред отметил, что вовлечение несовершеннолетних в дропперство вызывает особую тревогу. За девять месяцев этого года в УрФО зафиксировано общее снижение уровня киберпреступности на более чем 30%. При этом количество детей, затянутых в эту деятельность, возросло почти на 20%.

"Дропперство, к сожалению, стало организованным бизнесом. Уполномоченными органами округа выявляются устойчивые сети подставных лиц для транзита и обналичивания финансовых средств. Текущее межведомственное взаимодействие МВД, банков и Росфинмониторинга не позволяет быстро выходить на организаторов, которые находятся за пределами округа. Активно формируется практика по привлечению дропперов к уголовной ответственности: за девять месяцев года в федеральном округе выявлено 1 тыс. 745 таких преступлений", - уточнил Артём Жога.

Он также добавил, что за последние годы мошенники все чаще используют цифровые внебанковские каналы и криптовалюту, смещая фокус с классического обналичивания. В этих условиях основной задачей является создание комплексной системы мер, которая позволит сделать неконтролируемые финансовые каналы видимыми и экономически невыгодными. Рост нелегального кредитования характерен для всей России. При этом особую опасность представляют схемы с залогом недвижимости. Недобросовестные кредиторы специально ищут тех, кто оказался в трудной ситуации, и предлагают займы под залог недвижимости.

Полпред считает, что для активизации противодействия на указанном направлении необходимо усилить мониторинг рекламы нелегальных финансовых услуг в интернете и различных мессенджерах; активнее использовать возможности по блокированию сайтов и страниц нелегальных кредиторов; расширить профилактическую работу, в том числе адресную, с привлечением местных администраций в районах, где ограничен доступ к получению легальных банковских услуг, сообщает пресс-служба полпредства.

В своём канале в "Максе" Артём Жога добавил, что злоумышленники каждый раз используют новые схемы, уловки, сложные финансовые цепочки, пытаются замести следы.

"Помощь в раскрытии таких преступлений оказывают и сами жители, которые оперативно сообщают в полицию о попытках мошенничества. Убеждён, что справиться с этими угрозами можно только общими усилиями: объединив ресурсы правоохранителей, банков, надзорных ведомств и органов местного самоуправления. Важно проводить профилактику и повышать финансовую грамотность жителей округа", - написал полпред.