Прокуратура Нижневартовска взяла на контроль дело о теле младенца в мусоросортировочном центре

Прокуратура Нижневартовска взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого после обнаружения тела новорождённого на мусоросортировочном центре. Об этом Накануне.RU сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, вечером 16 ноября 2026 года на территории мусоросортировочного центра в Нижневартовске нашли тело младенца. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. Как отметили в прокуратуре, ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

Напомним, тело ребёнка обнаружил сортировщик на контейнерной ленте вечером в понедельник. Он сразу сообщил в полицию. В тот день в центр привозили мусор около 40 машин. По версии источника, у пока неустановленной жительницы Нижневартовска случились преждевременные роды, после чего она решила избавиться от новорождённого. Следственный отдел по городу Нижневартовску возбудил уголовное дело. Выясняется, каким образом тело оказалось на территории мусоросортировочного центра.