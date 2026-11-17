GTA VI бьет рекорды: геймеры забронировали почти 15 млн копий

Игроки по всему миру оформили почти 15 млн предзаказов GTA VI на консолях PlayStation и Xbox. По данным Sensor Tower, за три дня до выхода игры выручка достигла 1,45 млрд долларов.

На PlayStation купили больше 11 млн копий - это принесло Rockstar Games 1,08 млрд долларов. Игроки на Xbox сделали около 3,8 млн предзаказов и потратили более 360 млн долларов.

При этом Rockstar Games пока не публикует собственные данные о предзаказах.

GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Серия Grand Theft Auto считается одной из самых успешных в игровой индустрии. Еt любят за свободу действий, социальную сатиру и детальный виртуальный мир - из‑за этого GTA давно стала не просто игрой, а частью массовой культуры.