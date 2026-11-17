В Екатеринбурге будут действовать новые требования к парковке электросамокатов

С 1 марта 2027 года в Екатеринбурге начнут действовать новые требования к парковке электросамокатов.

Проект соответствующих изменений в правила благоустройства рассмотрели на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской думы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы, документ закрепляет ключевые понятия – "средство индивидуальной мобильности" и "оператор средства индивидуальной мобильности". На улицах должны появиться специальные места для стоянки электросамокатов. Перечень локаций разработает администрация города.

Каждое место для размещения СИМ будет иметь четкие параметры: длина – до 3 метров, ширина – до 1,2 метра. С учетом этих размеров будет разрешено обустройство нескольких смежных мест. Особые требования предъявляются и к самим площадкам для парковки СИМ.

Нововведения также предусматривают обязанность оператора в течение двух часов после поступления уведомления от администрации города убрать самокаты, оставленные вне разрешенных мест, и сообщить об этом властям. Окончательное решение о новых правилах примут на заседании Екатеринбургской городской думы.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге запретят ездить на электросамокатах на еще девяти улицах.