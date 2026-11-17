В Новокольцовском появился участковый пункт полиции

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга открылся участковый пункт полиции. Как сообщает пресс-служба мэрии, в церемонии открытия приняли участие врио главы города Рустам Галямов, врио начальника городского УМВД Денис Беляев и гендиректор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

Пункт площадью 57,9 кв.м. разместили в ЖК по улице Зои Пушкаревой, 6. В помещении оборудованы рабочие места для двух участковых и обеденная зона, а в здании предусмотрена отдельная квартира для проживания сотрудника полиции.

Напомним, что с 2012 года администрация Екатеринбурга ежегодно предусматривает финансирование на приобретение нежилых помещений для работы участковых уполномоченных полиции. На сегодняшний день из городского фонда на эти цели выделено свыше 90 объектов. 19 из них находятся в Академическом районе и микрорайонах Широкая Речка, Краснолесье, Солнечный, Светлый, Компрессорный. Кроме того, с 2021 года для улучшения условий работы участковых и повышения престижа службы Екатеринбург приобрел четыре жилые квартиры.