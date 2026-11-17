По Крымскому мосту запущены поезда

По Крымскому мосту возобновлено движение поездов

Поезд "Таврия" № 92/91 (Москва – Керчь) отправлен со станции Тамань в 13:04. Поезда № 007/008 (Санкт-Петербург – Керчь), № 27/28 (Москва – Керчь), № 315/316 (Адлер – Керчь) будут отправлены до станции Керчь – Южная в ближайшее время.

Поезда из Керчи на материк сегодня, 17 ноября, планируют отправить по расписанию. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь колодезей до Керчи сегодня планируются по расписанию. Пассажиры обеспечены питанием и водой, сообщает перевозчик "Гранд сервис экспресс".

ВСУ атаковали Крымский мост утром 16 ноября. Движение автотранспорта было приостановлено. Вечером оно было возобновлено в реверсивном режиме. В ночь на 17 ноября атаки украинских БПЛА на мост повторились, в настоящее время приостановлено движение транспорта по магистрали. Возбуждено дело о теракте.

Заседание Правительственной комиссии по ликвидации последствий атаки на Крымский мост под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина пройдет в ближайшее время. На нём будут рассмотрены вопросы восстановления магистрали и организации транспортного сообщения.