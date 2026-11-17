После атаки на Крымский мост грузы на полуостров повезут по суше

Вице-премьер Марат Хуснуллин провёл заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста.

"Определили необходимые меры оценки ущерба и запуска строительных работ для восстановления моста. Также обсудили вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами", - написал Хуснуллин в своём канале в "Максе".

ВСУ атаковали Крымский мост утром 16 ноября. Движение автотранспорта было приостановлено. Вечером оно было возобновлено в реверсивном режиме. В ночь на 17 ноября атаки украинских БПЛА на мост повторились, в настоящее время приостановлено движение транспорта по магистрали. Возбуждено дело о теракте.