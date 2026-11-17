В Астрахани торжественно открыли памятный бюст выдающегося хирурга и священнослужителя Луки Крымского

В Астрахани на площадке перед входом в корпус государственного медицинского университета состоялась торжественная церемония открытия и освящения бюста святителя Луки Крымского (в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) — доктора медицины, богослова, выдающегося хирурга, автора известных трудов по анестезиологии и гнойной хирургии.

В торжественном мероприятии принимали участие митрополит Астраханский и Камызякский Никон, заслуженный юрист России, государственный и общественный деятель Павел Астахов, Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, заместитель председателя Правительства Астраханской области Владимир Осташкевич, ректор Астраханского ГМУ, депутат регионального парламента Сергей Поройский, а также сотрудники вуза, аспиранты, студенты, священнослужители.

Бюст Луки Крымского установлен благодаря помощи меценатов в рамках всероссийского культурно-патриотического проекта «Аллея Российской славы», который создан для увековечивания памяти выдающихся личностей отечественной истории.

Павел Астахов в ходе мероприятия сообщил, что в разных регионах страны установлено уже 79 памятников. Бюсты Луки Крымского открывают во всех регионах, где жил и служил архипастырь и хирург. На данный момент это уже более 30 памятников.

Справка. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877–1961) — врач-хирург, учёный и духовный писатель, доктор медицины и доктор богословия. Заложил основы регионарной анестезии, автор монографии «Очерки гнойной хирургии», за которую в 1946 году был удостоен Сталинской премии первой степени. В годы Великой Отечественной войны, находясь в ссылке, направил запрос с просьбой разрешить ему оперировать раненых и всю войну трудился главным хирургом эвакогоспиталя, спасая жизни бойцов. Прошёл 11 лет заключения и ссылок, не отказавшись ни от врачебного, ни от пастырского служения. С 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский. В 2000 году был канонизирован Русской православной церковью как священноисповедник. Имя святителя Луки носит медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, учреждённая в 2020 году за заслуги в здравоохранении.

Освятил памятник митрополит Астраханский и Камызякский Никон. В завершение церемонии участники возложили цветы к бюсту святителя Луки Крымского.