Лавров: Европу придётся вовлекать в диалог о безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров согласился с тем, что Старый свет придётся подключить к разговору о безопасности на континенте.

При этом министр обратил внимание на позицию нынешних европейских руководителей, пытающихся "качать права". Это означает, что сохраняется линия всех европейских лидеров на то, чтобы выстраивать архитектуру безопасности против Российской Федерации, а не с ней. Таково мнение Лаврова, высказанное на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что различные министры иностранных дел стран Евросоюза не хотят обсуждать архитектуру безопасности Европы с Россией до прекращения СВО. Они считают, что сначала надо посредством военной помощи киевскому режиму подвигнуть Россию к существенным уступкам.