В Пулково экстренно сел самолет: отказал двигатель

Лайнер Airbus 319 авиакомпании "Россия" экстренно приземлился в Пулково. Об этом рассказал источник "Известий". По предварительным данным, вскоре после вылета у самолета отказал левый двигатель.

В пресс‑службе аэропорта уточнили: борт летел из Санкт‑Петербурга в Калининград (рейс FV6333), но из‑за технической неполадки развернулся и вернулся в Пулково. Экипаж благополучно посадил самолет в 14:01 - никто не пострадал.

Сейчас ситуацию проверяет Северо‑Западная транспортная прокуратура. Специалисты выясняют, почему произошел сбой, и смотрят, соблюдались ли все нужные правила при подготовке рейса.