Трамп заявил, что готов к отдельной встрече с Путиным в Китае

Президент США Дональд Трамп готов провести отдельную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Глава Белого дома отметил, что пока не знает, состоится ли двусторонняя встреча.

"Если это возможно, я бы сделал это", - приводит слова Трампа ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин встретится с коллегами из США Дональдом Трампом и Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Трехсторонние переговоры запланированы на 19 ноября. Издание Financial Times писало, что Пекин изначально скептически относился к трехстороннему формату, но согласился на него после переговоров с Москвой и Вашингтоном.