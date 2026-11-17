Десятки объектов недвижимости семьи Блиновской отошли в госбюджет

В государственную казну переданы больше 30 объектов недвижимости семьи "королевы марафонов" Елены Блиновской.

По словам одного из участников процесса о банкротстве Блиновской, проходящего в Арбитражном суде Москвы, из принадлежащих Алексею Блиновскому 58 конфискованных объектов 31 уже переоформлен на государство.

Речь идёт о четырех объектах в Москве, почти 20 земельных участках и жилых зданиях в Костромской области, а также таких же объектах в Ярославской области и Адыгее. По его словам, не переоформленными на государство остаются более двух десятков объектов в Москве, Адыгее, Костромской области, а также земля и здания в Крыму, пишет ТАСС.

Напомним, что Елена Блиновская получила известность благодаря проведению "марафонов желаний", на которых она учила клиентов достигать желаемого, взимая за это плату. Доходы "королевы марафонов" избежали налогов на сумму 906,6 млн руб. Следствие посчитало незаконной легализацию доходов на сумму 716,6 млн руб

Елену Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации преступных доходов в особо крупном размере, она была осуждена на четыре года со штрафом 800 тыс. руб., а за неправомерный оборот средств платежей - на три года со штрафом 200 тыс. руб. По совокупности суд определил ей окончательный срок в пять лет общего режима со штрафом в 1 млн руб.