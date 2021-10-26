В Тюменской области ускоряют внедрение QR-кодов

Власти Тюменской области ускоряют внедрение QR-кодов, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации. Коды будут действовать с 8 ноября.

"Посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, объектов спорта при проведении на них муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий допускается при наличии у таких граждан QR-кода", - говорится в тексте проекта.

Отметим, что ранее внедрить QR-коды планировалось с 15 ноября.

Напомним сегодня губернатор Александр Моор объявил, что на время нерабочих дней вводится аналогичный московскому локдаун. С 30 октября по 7 ноября включительно будут закрыты все предприятия, организации региона, исключение – предприятия непрерывного цикла (сферы – энергетика, коммунальное хозяйство, службы и организации связи). Кафе, рестораны, музеи, театры, салоны красоты, ТРЦ в эти дни будут закрыты. Общепит работает "на вынос". На неделю будут закрыты школы, вузы, ссузы, места дополнительного образования.

Ограничения вступают в силу 30 октября.