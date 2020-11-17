В Тюменской области открыты ещё два "коронавирусных" моногоспиталя

Два новых моногоспиталя для больных коронавирусом открыты в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Речь идёт о клиниках на базе Центра "Энергетик" (210 коек) и Сорокинской районной больнице (100 коек). Эти госпитали можно обозначить, как учреждения для долечивания, куда переводятся пациенты из моногоспиталей первого уровня. Когда тяжесть состояния уменьшается, оно стабилизируется, но ещё рано говорить только об амбулаторном наблюдении.

"Мы работаем в отношении пациентов с COVID-19 в плановом режиме – уже знаем, как действовать. Сегодня выдерживаем планку в 80% занятого коечного фонда пациентами с коронавирусом. Больных, требующих стационарного лечения, становится больше, растёт количество пациентов с пневмонией. Поэтому мы продолжаем наращивать мощность коечного фонда. В ближайшей перспективе – Тобольск", - сказала замдиректора областного департамента здравоохранения Татьяна Новикова.

Напомним, ранее жители Сорокинского района остались без больницы из-за того, что единственное учреждение было перепрофилировано под моногоспиталь для больных с COVID-19. Об этом сообщила местная жительница на странице губернатора Александра Моора.