В Тюменской области сельские школы возвращаются к очному обучению

До 6 декабря включительно продлено дистанционное обучение в городских школах (Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск) и школах Тюменского района для учащихся 6 – 11 классов, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Образовательные учреждения, расположенные в остальных районах Тюменской области, с 23 ноября переходят к стандартному режиму работы. Губернатор Александр Моор уточнил, что переход к дистанционному обучению позволил существенно сократить число заболеваний среди учителей и учеников, тем самым доказал свою эффективность.

Также была существенно снижена нагрузка на поликлиники. Поскольку в сельской среде процент заболевших гораздо ниже, чем в городской, сельские школы возвращаются к обычному режиму работы.

Напомним, ранее несовершеннолетним жителям Тюменской области запретили посещать торговые центры без взрослых.