Полицейские предупредили тюменских антиваксеров о запрете на проведение пикета против QR-кодов

В Тюмени к организаторам пикета против QR-кодов пришли полицейские, чтобы предупредить "о недопущении осуществления экстремистской деятельности". Текст официального предостережения опубликован в telegram-канале "Тюмень активная", передает корреспондент Накануне.RU.

В документе напоминают, что мероприятие не было официально согласовано. Сам организатор пикета сообщает, что действовал в рамках закона - получив отказ в согласовании отказался от идеи проведения публичного мероприятия.

В пресс-службе полиции воздержались от комментариев.

Напомним, лидером среди российских территорий, где проводят протестные акции против QR-системы, стал Уральский федеральный округ. Об этом ранее в социальных сетях заявила социальный антрополог, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Александра Архипова.

По ее словам, в УрФО по итогам 2020-2021 года прошло 14 подобных мероприятий. При этом не всегда люди, выступавшие против обязательных QR-кодов, выступали и против личной добровольной вакцинации. Интересно и то, что иногда подобные акции поддерживала КПРФ.