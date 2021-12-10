Тюменский СКР не нашел оснований для проверки слов Корепанова, сравнившего невакцинированных с шахидами

Следственный комитет не нашел оснований для проверки высказывания председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, сравнившего непривитых граждан с шахидами во время ноябрьского заседания облдумы.

Ответ ведомства опубликовал на странице в социальной сети "ВКонтакте" активист Антон Чупрунов, передает корреспондент Накануне.RU. Ведомство перенаправило обращение тюменских активистов в комиссию облдумы по этике и в прокуратуру Тюменской области, поскольку Корепанов "является лицом с особым правовым статусом". Отметим, что другая группа общественников уже подала в думу обращение с требованием к комиссии по этике рассмотреть заявление депутата.

"Следственный комитет ответил на мое обращение. Ну как ответил, перенаправил его в комиссию по этике и прокуратуру, куда также уже обратились другие граждане. Интересно, а там им ответят, что направили письмо в СК? Похоже сейчас они будут перекидывать его, как горячую картошку. Ответом СК я недоволен. Даже на лингвистическую экспертизу не направили. Буду обжаловать после консультации с юристом", - возмущен общественник.

Ранее тюменцы, выступающие против обязательной вакцинации и введения пропуска в общественные места по QR-кодам, подали в СУ СКР по Тюменской области заявление на спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова. В нем они просят признать спикера виновным в возбуждении ненависти или вражды.

Сам Корепанов принес свои извинения.