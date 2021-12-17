Власти Тюменской области ослабили "ковидные" ограничения перед новогодними праздниками

Власти Тюменской области внесли послабления в действующий режим повышенной готовности, введенный в регионе в связи с пандемией коронавируса. Постановление опубликовано на портале правововой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

На банкеты, свадьбы, поминки, корпоративы и другие мероприятия в заведениях общепита отныне разрешено пускать более 30 человек (ранее до 30), при условии, что они будут занимать не более 70% мест в зале.

Предъявлять QR-коды или ПЦР-тесты для посещения ночных клубов, салонов красоты, баз отдыха, торговых центров, гипермаркетов и общепита необходимо будет с 20 января. Ранее сообщалось, что это ограничение должно было начать действовать с 24 декабря.

На мероприятия делового и образовательного характера, проводимые на некоммерческой основе, с количеством участников свыше 50 человек, но не превышающих 70% количества посадочных мест в помещении вход осуществляется по QR-кодам или справкам.

Сами ограничительные меры продлены по 1 марта.