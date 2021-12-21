Моор рассказал, сколько взрослых жителей Тюменской области "укололись" от коронавируса

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время "прямой линии" рассказал о том, сколько жителей области привились от коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он рассказал, что сравнивать введение системы QR-кодов и сегрегацию нельзя, потому что в последнем случае людей разделяют по показателям, которые они изменить не в состоянии. А прививку может поставить любой.

"Пик заболеваемости коронавирусом – конец октября – начало ноября. Именно в это время вводили нерабочие дни, а с 8 ноября в Тюменской области начали вводить систему QR-кодов. В совокупности все принятые меры, в частности, введение системы QR-кодов, стали давать свой результат. Противники говорят, что вакцинация – эксперимент на живых людях. Я верю в нашу науку, особенно – в ту, что занимается изучением вирусов. Вспомните, в советское время мы после рождения прививались от болезней, от которых когда-то люди умирали, а сейчас мы знаем о них только по учебникам. Коронавирус известен давно, основа для создания вакцины была давно. Сегодня в регионе первый компонент прививки поставили 977 тыс. взрослых жителей (всего взрослых жителей – 1 млн 172 тыс.). Полный курс вакцинации прошли 909 тыс. жителей. Да, вакцина не даёт гарантий, что вы не заболеете. Но таких мало. К сожалению, вакцинированные умирают. Но таких у нас 0,03%", - сказал Моор.