В Тюменской области введена обязательная вакцинация от коронавируса

Глава Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо своим постановлением ввела в регионе обязательную вакцинацию для различных категорий жителей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на официальном портале управления. Обязательно привиться от "короны" должны работники сфер высшего образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, в том числе частной формы собственности. Также поставить уколы должны работники сферы обслуживания, театров, кинотеатров, автовокзалов, аэропортов и других.

Напомним, за последние сутки коронавирус подтвердился у 298 инфицированных (всего – у 66 тыс. 545).