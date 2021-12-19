В Тюмени представители фитнес-индустрии просят отменить QR-коды

Представители фитнес-индустрии Тюменской области просят властей отменить QR-коды, сообщает РБК-Тюмень.

Сотрудники фитнес-клубов отмечают, что у них вакцинировано от 80% до 100% сотрудников. Кроме того, больные люди не ходят в фитнес-центры на тренировки. Только здоровые.

"Фитнес в целом способствует повышению иммунитета, но, видимо, это не в приоритете у властей в текущей ситуации. Видимо, в барах, ресторанах, парикмахерских, торговых центрах коронавирус не распространяется", - посетовал первый заместитель генерального директора фитнес-клуба "Даудель Спорт" Игорь Самборецкий.

Падение выручки клубов достигло 50% от уровня прошлого года, а значительная часть клиентов приостанавливает действие клубных карт.

Напомним, 17 декабря правительство Тюменской области смягчило режим QR-кодов для большинства предприятий сферы обслуживания. В торговые центры временно вернули свободное посещение, сроки введения QR-кодов в ТРЦ, кафе, салонах красоты и ночных клубах перенесли на 20 января 2022 г. Однако эти послабления не коснулись культурных учреждений, термальных источников и фитнес-центров.