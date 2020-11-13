В Тюменской области старшее поколение снова отправили на самоизоляцию

Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями вводится в Тюменской области с 15 ноября. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы должны ввести эту ограничительную меру по рекомендации органов Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Наша цель – сберечь жизни и здоровье земляков, находящихся в группе риска. Ведь пожилые люди особенно подвержены заболеванию и тяжело переносят его", - сказал губернатор Александр Моор.

Отметим, за сутки коронавирус подтвердился в регионе у 163 инфицированных (всего – у 15 тыс. 412).