13 Ноября 2020
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Общество Тюменская область
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области старшее поколение снова отправили на самоизоляцию

Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями вводится в Тюменской области с 15 ноября. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы должны ввести эту ограничительную меру по рекомендации органов Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Наша цель – сберечь жизни и здоровье земляков, находящихся в группе риска. Ведь пожилые люди особенно подвержены заболеванию и тяжело переносят его", - сказал губернатор Александр Моор.

Отметим, за сутки коронавирус подтвердился в регионе у 163 инфицированных (всего – у 15 тыс. 412).

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В Тюменской области старшее поколение снова отправили на самоизоляцию

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Теги: коронавирус, самоизоляция, Александр Моор



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