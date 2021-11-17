Тюменцам отказали в согласовании пикета против QR-кодов из-за... пандемии коронавируса

Комитет по межнациональным отношениям администрации Тюмени отказал в согласовании пикета против QR-кодов. Об этом сообщили организаторы публичного мероприятия. Текст с официальным ответом властей опубликован в telegram-канале "Тюмень Активная", передает корреспондент Накануне.RU.

Поводом для отказа стала пандемия коронавируса.

Как следует из документа "проведение публичного мероприятия в форме пикетирования с количеством 100 человек представляет угрозу для участников мероприятия и окружающих" и предложено "реализовать свои права на проведение публичного мероприятия в более поздний, безопасный санитарно-эпидемиологический период".

Альтернативной площадки предложено не было. Также не предлагалось снизить число участников.

Напомним, QR-коды для посещения различных объектов в Тюменской области ввели с 8 ноября. Недавно список расширили.