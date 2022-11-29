Антиковидный режим повышенной готовности продлен в Тюменской области до 1 января

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 января 2023 года. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре правительства региона.

"Решение о продлении режима повышенной готовности было принято сегодня, 29 ноября, на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности был введен в Тюменской области 18 марта 2020 года. В настоящий момент, он не подразумевает каких-либо массовых ограничений и в большей степени носит рекомендательный характер. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились свыше 250 тыс. человек, скончались - 4 тыс. 362.

По данным руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, более 95% случаев коронавируса в Тюменской области приходится на штамм "омикрон". Также она отметила, что случаев заражения новым штаммом коронавируса "цербер" в регионе не зафиксировано.

В целом на прошедшей неделе в области зарегистрировано 650 случаев заболевания COVID-19. При этом интенсивность эпидпроцесса – низкая. С 19 сентября фиксируется снижение заболеваемости, но последние две недели его темпы замедляются.