29 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Антиковидный режим повышенной готовности продлен в Тюменской области до 1 января

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 января 2023 года. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре правительства региона.

"Решение о продлении режима повышенной готовности было принято сегодня, 29 ноября, на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности был введен в Тюменской области 18 марта 2020 года. В настоящий момент, он не подразумевает каких-либо массовых ограничений и в большей степени носит рекомендательный характер. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились свыше 250 тыс. человек, скончались - 4 тыс. 362.

По данным руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, более 95% случаев коронавируса в Тюменской области приходится на штамм "омикрон". Также она отметила, что случаев заражения новым штаммом коронавируса "цербер" в регионе не зафиксировано.

В целом на прошедшей неделе в области зарегистрировано 650 случаев заболевания COVID-19. При этом интенсивность эпидпроцесса – низкая. С 19 сентября фиксируется снижение заболеваемости, но последние две недели его темпы замедляются.

Теги: режим повышенной готовности, коронавирус, COVID-19



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