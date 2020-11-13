В Тюменской области несовершеннолетним запретили приходить в торговые центры без родителей

Несовершеннолетние жители Тюменской области с 16 ноября не смогут посещать торговые центры без взрослых, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

"Эта мера, принятая по предложению управления Роспотребнадзора, будет способствовать разобщению ребят, что необходимо для снижения распространения новой коронавирусной инфекции", - отметил губернатор Александр Моор.

Ранее оперштаб решил, что старшее поколение должно с 15 ноября отправиться на самоизоляцию. С 16 ноября заблокируют транспортные карты жителей в возрасте 65+.