В тюменских школах родителям начали выдавать листы согласия на ковид-прививку для детей

В тюменских школах родителям начали выдавать листы согласия на прививку от COVID-19 для детей. Информация об этом опубликована в социальных сетях.

Сообщается, что пустой бланк уже выдали родителям школьников, обучающихся в школе №94, передает корреспондент Накануне.RU. Женщина сообщила, что родителей уведомили о добровольности вакцинации от коронавируса.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что вся медицинская помощь оказывается с добровольного согласия, потому медработники часто направляют подобные документы в школы. Эта работа проводится заблаговременно, чтобы рассчитать потребность в количестве вакцин, сформировать график.

Точная дата старта прививочной кампании пока неизвестна. Ожидается, что вакцина поступит в оборот в конце года.