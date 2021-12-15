15 Декабря 2021
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В тюменских школах родителям начали выдавать листы согласия на ковид-прививку для детей

В тюменских школах родителям начали выдавать листы согласия на прививку от COVID-19 для детей. Информация об этом опубликована в социальных сетях.

Сообщается, что пустой бланк уже выдали родителям школьников, обучающихся в школе №94, передает корреспондент Накануне.RU. Женщина сообщила, что родителей уведомили о добровольности вакцинации от коронавируса.

согласие, разрешение на вакцинацию(2021)|Фото: vk.com/regiontymen

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что вся медицинская помощь оказывается с добровольного согласия, потому медработники часто направляют подобные документы в школы. Эта работа проводится заблаговременно, чтобы рассчитать потребность в количестве вакцин, сформировать график.

Точная дата старта прививочной кампании пока неизвестна. Ожидается, что вакцина поступит в оборот в конце года.

Теги: вакцинация, согласие, дети, спутник м, коронавирус



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