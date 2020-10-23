У главы тюменского обкома КПРФ и двух её коллег по облдуме подтвердился коронавирус

Глава тюменского обкома КПРФ, депутат областной думы Тамара Казанцева заразилась коронавирусом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Анализы брали перед заседанием думы (оно состоялось 22 октября - прим.) у всех депутатов. Подтвердился у меня и ещё у двоих. У меня симптомов никаких нет. На компьютерную томографию поеду, как позвонят из поликлиники", - сказала в разговоре с Накануне.RU Казанцева.

Отметим, за сутки коронавирус в региона подтвердился у 141 пациента (всего – у 12 тыс. 275).