Моор сообщил, когда все школьники Тюменской области смогут вернуться за парты

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время "прямой линии" сообщил, когда именно все школьники смогут вернуться к очному образованию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Пик заболеваемости был в октябре. В конце октября – начале ноября были осенние каникулы. Мы долго обсуждали, переводить ли детей после них на "дистант". Количество больных коронавирусом и ОРВИ учителей было высоким. Принято решение о дистанционном начале второй четверти. Потом продляли такой режим. После решили, что старшеклассников перевели на очное обучение", - сказал Моор.

Он сообщил, что в конце октября на совещании с главными врачами спросил медиков, сохранять ли "дистанционку".

""Как мама, я хочу, чтобы дети учились очно, как врач, понимаю, что нужна "дистанционка"". Так сказала главный врач. Если вы помните, как раз в то время был пик обращений. Но в целом мы смогли снизить нагрузку на больницы, учителя смогли выздороветь. Сейчас в неделю заболевает 15 педагогов, это в пять раз меньше, чем немного ранее", - сказал Моор.

Если сегодняшняя динамика сохранится и в новогодние каникулы не произойдёт ничего экстраординарного, что с началом третьей четверти все ученики смогут вернуться за парты.