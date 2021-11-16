В Тюменской области без QR-кода не пустят помыться и постричься

В Тюменской области дополнят список общественных мест, для посещения которых необходим QR-код, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Список пополнят, например, розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты, а также торговые объекты различной площади. Например, для Тюмени и Тобольска она составит от 4 тыс. "квадратов". Также код понадобится для посещения ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов, салонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных салонов, парикмахерских, аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных комплексов, бань, саун, термальных источников, баз отдыха, туристических баз, пансионатов, домов отдыха, за исключением бань, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Изменения также касаются предприятий общественного питания за исключением тех, что занимаются изготовлением и доставкой потребителям по их заказам продукции общественного питания, обслуживанием навынос без очного посещения, предприятий общепита в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и автостанциях, а также придорожных и гостиничных кафе. Изменения вступают в силу 3 декабря.