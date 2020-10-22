22 Октября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

В Тюмени 10 классов в шести школах закрыты на карантин из-за коронавируса

В Тюмени 10 классов в шести школах закрыты на карантин из-за коронавируса. Об этом региональному оперативному штабу по противодействию коронавирусу сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, передает корреспондент Накануне.RU.

За первую учебную четверть около 800 детей болели COVID-19.

По информации оперштаба, за минувшие сутки было зафиксировано 139 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 12134); в том числе шесть детей. 19 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих); 1759 человек остаются под медицинским наблюдением.

Несмотря на усилия врачей, от острой сердечно-легочной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания скончалась женщина 50 лет.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 56 пациентов с коронавирусом.

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В Тюмени 10 классов в шести школах закрыты на карантин из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, самоизоляция, ограничения, послабление



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