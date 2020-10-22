В Тюмени 10 классов в шести школах закрыты на карантин из-за коронавируса

В Тюмени 10 классов в шести школах закрыты на карантин из-за коронавируса. Об этом региональному оперативному штабу по противодействию коронавирусу сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, передает корреспондент Накануне.RU.

За первую учебную четверть около 800 детей болели COVID-19.

По информации оперштаба, за минувшие сутки было зафиксировано 139 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 12134); в том числе шесть детей. 19 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих); 1759 человек остаются под медицинским наблюдением.

Несмотря на усилия врачей, от острой сердечно-легочной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания скончалась женщина 50 лет.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 56 пациентов с коронавирусом.