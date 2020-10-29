В "ковидных госпиталях" Тюменской области работают более 30 медиков из других регионов

В Тюменской области в госпиталях для пациентов с COVID-19 работают более 30 специалистов из других регионов, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Из каких областей приехали специалисты, в ведомстве не уточняют. Сообщается, что сейчас в регионе работает 16 учреждений инфекционного профиля, в которых лечат больных коронавирусом или пневмонией. Всего в них работают свыше четырех тысяч врачей.

"В настоящее время в развертываемых инфекционных госпиталях для лечения пациентов с COVID-19 в Тюменском регионе нехватки медицинских кадров не отмечается – в них трудится более 4200 медицинских работников", - сообщила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Укомплектование новых открывающихся госпиталей медицинскими работниками ведется за счет сформированного резерва медицинских кадров. Сейчас формирование резерва продолжается и кадровая служба здравоохранения приглашает медработников – в том числе из других регионов.