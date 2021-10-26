В Тюменской области объявили локдаун - в "нерабочие дни" будут открыты продуктовые магазины и аптеки

В Тюменской области на время "нерабочих дней" вводится аналогичный московскому локдаун, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня хочу рассказать о ситуации с коронавирусом в области. Обстановка напряжённая – за неделю заболевали более 300 пациентов в сутки. Система здравоохранения перегружена, показатели вакцинации низкие. У тех, кто прошёл полный курс вакцинации, в разы меньше шансов заболеть и получить осложнения", - сказал в своём обращении губернатор Александр Моор.

В течение нерабочих дней в ТО вводятся жёсткие ограничения.

"С 30 октября по 7 ноября включительно будут закрыты все предприятия, организации региона, исключение – предприятия непрерывного цикла (сферы – энергетика, коммунальное хозяйство, службы и организации связи). Кафе, рестораны, музеи, театры, салоны красоты, ТРЦ в эти дни будут закрыты. Общепит работает "на вынос". На неделю будут закрыты школы, вузы, ссузы, места дополнительного образования. Особое внимание – группам риска, для них вводится режим самоизоляции. Это крайние меры. Мы просчитывали последствия. Статистика по коронавирусу говорит, что действующие ограничения недостаточны. Тяжело болеют даже дети. Краткосрочный локдаун – вынужденная мера", - сказал Моор.

Ограничения вступают в силу 30 октября.

"Поручил подготовить предложения по снижению ставок региональных налогов. Эти меры мы применим на весь 2021 г. Призываю оставаться на время нерабочих дней дома. Не посещайте общественный транспорт и религиозные учреждения", - подытожил Моор.