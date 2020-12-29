29 Декабря 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

В Тюменской области в январе все желающие смогут поставить прививку по предварительной записи

В Тюменской области желающим получить вакцину от коронавируса нужно будет предварительно записаться, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Куда обращаться, чтобы записаться, станет известно в январе.

В настоящий момент, в регион поступило около 2,5 тыс. доз вакцины для иммунизации групп риска. Прививки ставят медработникам, работникам системы образования, соцобслуживания и МФЦ.

В следующие два месяца регион получит еще 73 тыс. доз вакцины "Спутник V". Ставить прививки всем желающим будут после того, как прибьют группы риска. Сегодня работает 10 прививочных пунктов: пять в Тюмени, по одному в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и в Тюменском районе. Оборудование есть еще на 12 прививочных пунктов, при необходимости они будут созданы.

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В Тюменской области в январе все желающие смогут поставить прививку по предварительной записи

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Теги: прививка от коронавируса, вакцинация, коронавирус



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