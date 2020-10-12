Главный дирижер Тюменского симфонического оркестра скончался от COVID-19

Ушел из жизни главный дирижер и основатель Тюменского государственного симфонического оркестра Евгений Шестаков. Музыкант не смог пережить коронавирус и умер в возрасте 71 года.

"Сложно в такие моменты что-то комментировать, потому что внутри – полная пустота. Буквально ведь совсем недавно обсудили и утвердили программу нашего фестиваля на декабрь этого года. Никак не вяжется у меня в голове эта новость с его могучей сибирской энергетикой и здоровьем", - написал на свой странице в Instagram пианист и близкий друг Шестакова Денис Мацуев.

Тюменский государственный симфонический оркестр дирижер создал пять лет назад, чем воплотил свою давнюю мечту. Коллектив достиг уникальных высот, заполучив популярность во многих городах страны.

"Трагедия. Трагедия для нашей русской культуры, культуры Тюмени и Сибири. Трагедия для всего коллектива: не могу представить себе даже, что они сейчас чувствуют. Трагедия для супруги", - написал Мацуев.

У Евгения Шестакова остались молодая беременная жена и маленькая дочь. По воспоминаниям Мацуева, дирижер обожал репетиции, души не чаял в своих музыкантах и к каждому из коллектива относился как к родному человеку. А по приезду в Тюмень каждый музыкант был восхищен подготовкой оркестра к исполнению любого репертуара.