В Тюменской области до 1 декабря продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

31 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу объявил об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Тюменской области до 1 декабря продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 декабря, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Такое решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки.

Тем не менее, согласно информации оперативного штаба по противодействию коронавирусу, заболеваемость коронавирусом в регионе постепенно идет на спад. Так, с 17 по 30 октября уровень активности эпидемического процесса в субъекте перешел с высокого на средний. Кроме того, у 87% заболевших жителей региона новая коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, у 13% — в средней степени тяжести. Недельный показатель — 70 случаев на 100 000 населения, что на 22% ниже уровня прошлой недели. Показатель заболеваемости среди детей за последнюю неделю уменьшился на 18,5%.

При этом показатель заболеваемости в возрастной группе 65+ выше среднеобластного в 2,5 раза. Группа занимает первое место по количеству зарегистрированных случаев (32% от общего числа).

Охват тестированием соответствует нормируемому показателю при текущем уровне заболеваемости (197 на 100 000 населения).

Теги: коронавирус, пандемия, режим повышенной готовности



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети