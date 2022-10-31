В Тюменской области до 1 декабря продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 декабря, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Такое решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки.

Тем не менее, согласно информации оперативного штаба по противодействию коронавирусу, заболеваемость коронавирусом в регионе постепенно идет на спад. Так, с 17 по 30 октября уровень активности эпидемического процесса в субъекте перешел с высокого на средний. Кроме того, у 87% заболевших жителей региона новая коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, у 13% — в средней степени тяжести. Недельный показатель — 70 случаев на 100 000 населения, что на 22% ниже уровня прошлой недели. Показатель заболеваемости среди детей за последнюю неделю уменьшился на 18,5%.

При этом показатель заболеваемости в возрастной группе 65+ выше среднеобластного в 2,5 раза. Группа занимает первое место по количеству зарегистрированных случаев (32% от общего числа).

Охват тестированием соответствует нормируемому показателю при текущем уровне заболеваемости (197 на 100 000 населения).