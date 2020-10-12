В Тюменской области на месяц продлен режим повышенной готовности

На территории Тюменской области на месяц продлен режим повышенной готовности. Такое решение принял оперштаб региона в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Тюменской области, в регионе показатель заболеваемости составляет 707,5 случая на 100 тыс. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России. Однако суточный темп прироста заболеваемости несколько выше среднероссийского показателя и составляет 1,2.

"Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Тюмени, Тобольске, Тюменском, Исетском и Армизонском районах, Голышмановском городском округе. Охват тестированием по данным на 11 октября - 495,6 на 100 тысяч населения. Начиная с 1 октября, в регионе ежедневно проводится от 7 до 8,9 тыс. исследований", - сообщили в оперштабе.

В связи с этим губернатор региона Александр Моор поручил провести исследования на COVID-19 и проинформировать пациентов об их результатах в течение суток. Это позволит начинать эффективное лечение на ранних стадиях развития заболевания.