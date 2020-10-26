На базе санатория в Ялуторовске открыт "коронавирусный" моногоспиталь

В Ялуторовске открыт моногоспиталь на 100 коек для больных коронавирусом. Всего в регионе развернуто более 3 тыс. коек для носителей инфекции, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

В Тюменской области функционирует 16 специализированных учреждений. Они предназначены для лечения пациентов с разной степенью тяжести, поэтому имеют разное оснащение. Например, в областной клинической больнице №1 действует моногоспиталь на 630 коек, в "Областном наркодиспансере" – на 360, в "Градостроителе" – на 350. Всего в моногоспиталях могут лечиться 3 тыс. пациентов.

Напомним, 23 октября стало известно, что у трёх депутатов областной думы подтвердился коронавирус.