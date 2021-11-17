В Тюменской области волонтеры помогут жителям региона распечатать сертификат о прививке от коронавируса и QR-код

Консультационные пункты откроются в 11 центрах вакцинации от COVID-19 в Тюмени и во всех муниципальных образованиях по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Волонтёры помогут получить сертификаты о вакцинации и QR-коды всем, кто нуждается в содействии. Добровольцы подскажут, как установить приложение "Госуслуги", если его нет на телефоне, а также помогут распечатать бумажную версию сертификата после его поступления в личный кабинет гражданина на Едином портале госуслуг.

Если у прошедшего вакцинацию нет аккаунта на Едином портале госуслуг, добровольцы помогут его создать, а также проверить текущий статус. Кроме того, волонтёры расскажут, когда приходит QR-код, где его искать, как он действует, а также помогут сохранить его в телефоне, чтобы всегда был под рукой. В консультационных пунктах ежедневно с 9 до 18 часов будут работать 45 добровольцев. Сейчас они проходят обучение в администрации Тюмени.

"Волонтёры ответят на вопросы, которые возникают у жителей в связи с получением QR-кода. Особенно такая помощь нужна нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Открытие консультационных пунктов поможет тем, кто пока не зарегистрирован на "Госуслугах", быстрее получить сертификаты о вакцинации и QR-коды", - сказал Александр Моор.

18 ноября волонтёры-консультанты начнут работу в 11 центрах вакцинации в Тюмени: в легкоатлетическом манеже (Луначарского, 12), тюменской ярмарке (Севастопольская, 12), центре "Тюмень-дзюдо" (Валерии Гнаровской, 1), автономной некоммерческой организации "Футбол-Хоккей" стадион "Геолог" (Коммуны, 22), центре "Пламя" (30 лет Победы, 140А), дворце искусств "Пионер" (Челюскинцев, 46), ДК "Железнодорожников" (Первомайская, 55), школе "Водник" (Судоремонтная, 2Б), центре "Грант" (Профсоюзная, 52), Центре спортивной гимнастики (Ватутина,1) и спортшколе "Тура" (Кедровая,125Б/127А). В городах области консультационные пункты откроются до конца недели.