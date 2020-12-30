30 Декабря 2020
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Коронавирусный госпиталь, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Тюменской области стабилизировалась эпидситуация по коронавирусу

В Тюменской области стабилизировалась эпидситуация по коронавирусу, сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 205 случаев заболевания коронавирусом, 78% из них приходится на Тюмень. За год выявлено 52 очага с числом пострадавших около 1,5 тыс. человек и более 7,5 тыс. контактных
Суточный показатель заболеваемости составляет 10,3 на 100 тыс. населения, коэффициент распространения — 0,95, что свидетельствует о снижении темпов распространения коронавируса.

В регионе идет массовая вакцинация против коронавируса. Более тысячи человек уже привились вакциной "Спутник V". Ожидается поставка в субъект первого транша вакцины "ЭпиВакКорона". У тех, кто участвует в клинических испытаниях этой вакцины, осложнений не зарегистрировано.

Показатель заболеваемости ОРВИ на 2,6% ниже недельного эпидпорога. Случаи гриппа не регистрируются.

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В Тюменской области стабилизировалась эпидситуация по коронавирусу

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Теги: коронавирус, COVID-19, эпидситуация



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