Жители Тюменской области пожаловались Моору, что их единственную больницу забрали под моногоспиталь

Жители Сорокинского района Тюменской области остались без больницы из-за того, что единственное учреждение было перепрофилировано под моногоспиталь для больных с COVID-19. Об этом сообщила местная жительница на странице губернатора Александра Моора, передает корреспондент Накануне.RU.

"То, что сделали у нас в районе, забрав единственную больницу - четыре этажа стационара под моногоспиталь, меня это не радует. Люди остались без стационаров. Выписывали людей прямо с температурой из отделения. И никому до этого не было дела. Просто домой. Недолеченных. Одна поликлиника - и там нет врачей практически. На прием трудно попасть. Не дай Бог, что случится экстренно и помощь могут просто не успеть оказать. Рядом с больницей стоит двухэтажное здание, которое требует ремонта. Там раньше была "инфекция" и детское отделение. Видимо, хозяина нет, чтобы довести до ума это здание. Пожалуйста, готовый моногоспиталь. С весны можно давно это сделать", - заявила интернет-пользовательница.

На ситуацию отреагировала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. По ее словам, потребность в увеличении коечного фонда инфекционного профиля есть.

"Помещения должны отвечать определенным эпидемиологическим требованиям - в том числе планировки здания, а не только наличию ремонта. При перепрофилировании учреждения всегда планируется маршрутизация пациентов, которые там ранее получали помощь. В зависимости от тяжести состояния госпитализация будет осуществляться в медучреждения Викулово или Ишима. К сожалению, эпидемиологическая ситуация непростая и нам всем нужно отнестись к этому с пониманием", - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.