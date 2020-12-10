В Тюменскую область поступила первая партия вакцины "Спутник V"

В Тюменскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V". Первыми прививки от коронавируса получат медработники, сотрудники школ, детсадов и социальных служб, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

"Сегодня область получила первую партию этой вакцины. Первым будут привиты врачи, медработники, учителя, воспитатели детсадов, работники социальных служб – те, кто непосредственно контактирует с больным населением, контактными лицами", - сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Созданы условия для соблюдения температурного режима хранения вакцины, есть специальные морозильные камеры, которые позволяют обеспечить сохранность вакцины. В регионе создано семь прививочных пунктов: четыре — в Тюмени и по одному в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске.

Помимо этого, в регион поступило 500 доз вакцины "ЭпиВакКорона" для проведения третьего этапа исследования данного препарата. Более 250 добровольцев уже получили первую дозу вакцины и находятся под наблюдением врачей.